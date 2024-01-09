Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Emirhan Topçu, Seyfettin Anıl Yaşar, Hojer, Olawoyin, Shelvey, Zeqiri, Varesanovic, Benhur Keser, Gaich
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Rashica, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun
Goller: Dk. 4 Rashica, Dk. 45 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)
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