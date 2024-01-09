Stat:ÇaykurDidi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Emirhan Topçu, Seyfettin Anıl Yaşar, Hojer, Olawoyin, Shelvey, Zeqiri, Varesanovic, Benhur Keser, Gaich

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Rashica, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun

Goller: Dk. 4 Rashica, Dk. 45 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

RİZE

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.