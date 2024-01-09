Blinken: Gazze'deki günlük ölüm sayısı çok fazla, soykırım suçlaması ise yersiz

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'deki diplomatik temaslarının ardından Tel Aviv'de bir basın toplantısı düzenledi.

İsrail-Filistin çatışmasının bir an önce bitmesini umduklarını söyleyen Blinken, "ABD ve İsrail, güvenliği sağlamanın en iyi yolunun diplomasi olduğu konusunda hemfikir" dedi.

İsrail'in 7 Ekim'de gerçekleşen Hamas saldırısının bir daha yaşanmaması için hedeflerine ulaşmasının çok önemli olduğunu belirten Blinken, "Orta Doğu'daki birçok ülke gelecekte Gazze'ye yatırım yapmaya hazır. Ancak bu Filistin devletine giden yolun açılmasıyla mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

Blinken, Gazze'de günlük ölü sayısının çok yüksek olduğunu ancak soykırım suçlamasının yersiz olduğunu söylerken, "Filistin yönetimi kendi reformlarını yapmaktan sorumlu" diye konuştu.

Gazze nüfusunun yerinden edilmesine kesinlikle karşı olduklarını vurgulayan Blinken, "Filistinliler şartlar elverdiği sürece en kısa sürede evlerine geri dönmeli" dedi.