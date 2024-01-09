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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü

        Otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü

        Tekirdağ'da meydana gelen zincirleme kazada otomobil kamyona ok gibi saplandı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 20:50 Güncelleme: 09.01.2024 - 20:50
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        Tekirdağ'da feci kaza! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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        Tekirdağ'daki kaza, Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi girişinde meydana geldi.

        Çorlu istikametine seyreden kamyon önünde seyreden araca çarptı. Bu sırada aynı istikamette seyreden 17 yaşındaki Kayra Güner idaresindeki otomobil de, kamyonun altına girdi.

        Kazada kamyona ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü Kayra Güner, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Güner'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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