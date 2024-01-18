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        Çaykur Rizespor'da Sinan Osmanoğlu ile yollar ayrıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sinan Osmanoğlu ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 14:28 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:28
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        Çaykur Rizespor'da Sinan Osmanoğlu ile yollar ayrıldı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sinan Osmanoğlu ile yollarını ayırdı.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Sinan Osmanoğlu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

        Açıklamada, takıma yaptığı katkılardan dolayı deneyimli savunma oyuncusuna teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

        Sinan Osmanoğlu, bu sezon lig ve kupada yeşil-mavili formayla 47 dakika görev yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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