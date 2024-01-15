Rize'de çay bahçesine yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Rize'nin Derepazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet sürücüsü öldü.

Merkeze bağlı Kendirli beldesinden Derepazarı'nın Beştepe köyüne giden Ahmet Kaşkaoğlu (84) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, buzlanma yaşanan yolda ilerlerken çay bahçesine yuvarlandı.

Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, Kaşkaoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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