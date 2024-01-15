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        Rize'de çay bahçesine yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

        Rize'nin Derepazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 17:48 Güncelleme: 15.01.2024 - 17:48
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        Rize'de çay bahçesine yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Rize'nin Derepazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet sürücüsü öldü.

        Merkeze bağlı Kendirli beldesinden Derepazarı'nın Beştepe köyüne giden Ahmet Kaşkaoğlu (84) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, buzlanma yaşanan yolda ilerlerken çay bahçesine yuvarlandı.

        Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, Kaşkaoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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