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        Rize'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 12:06 Güncelleme: 16.01.2024 - 12:06
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        Rize'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

        Yukarıdurak köyünden Rize-Artvin Havalimanı'na 34 BGZ 253 plakalı otomobiliyle bir yakınını bırakmaya giden Yusuf Önder'in (64) geri dönmemesi ve telefon aramalarına cevap vermemesi üzerine çalışma başlatıldı.

        Yapılan aramada, Önder'in otomobiliyle Seslikaya köyündeki bir yaş çay bahçesine devrildiği tespit edildi.

        Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, Önder'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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