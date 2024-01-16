Rize'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Yukarıdurak köyünden Rize-Artvin Havalimanı'na 34 BGZ 253 plakalı otomobiliyle bir yakınını bırakmaya giden Yusuf Önder'in (64) geri dönmemesi ve telefon aramalarına cevap vermemesi üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan aramada, Önder'in otomobiliyle Seslikaya köyündeki bir yaş çay bahçesine devrildiği tespit edildi.

Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, Önder'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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