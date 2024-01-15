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        Rize´de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü

        RİZE'de direksiyon hakimiyetini kaybedip, yol kenarındaki çay tarlasına yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Kaşlıoğlu (85) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 19:34 Güncelleme: 15.01.2024 - 19:35
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        Rize´de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü
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        RİZE'de direksiyon hakimiyetini kaybedip, yol kenarındaki çay tarlasına yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Kaşlıoğlu (85) hayatını kaybetti.

        Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Beştepe köyünde meydana geldi. Kent merkezine seyir halinde olan Mehmet Kaşlıoğlu yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonrası yol kenarındaki çay tarlasına yuvarlandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine adrese jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, araç içeresindeki sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Kaşlıoğlu´nun cansız bedeni savcılık incelemesi sonrası halatlarla yola çıkarılarak, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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