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        Rize'de çay bahçesine düşen cipin sürücüsü öldü

        RİZE'ninArdeşen ilçesinde yoldaki gizli buzlanma nedeniyle çay bahçesine yuvarlanan cipin sürücüsü Yusuf Önder (64), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 13:25 Güncelleme: 16.01.2024 - 13:30
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        Rize'de çay bahçesine düşen cipin sürücüsü öldü
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        RİZE'ninArdeşen ilçesinde yoldaki gizli buzlanma nedeniyle çay bahçesine yuvarlanan cipin sürücüsü Yusuf Önder (64), hayatını kaybetti.

        Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Seslidere köyünde meydana geldi. İlçe merkezinden köye giden Yusuf Önder'in kullandığı 34 BGZ 253 plakalı cip, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak çay bahçesine yuvarlandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, araçtaki sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerce araçtan çıkartılan Önder'in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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