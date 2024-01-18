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        Rize'de 2023'te AFAD'a 1603 başvuru yapıldı

        Rize Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) 2023'te muhtelif sebeplerle 1603 başvuru yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 14:44 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:44
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        Rize'de 2023'te AFAD'a 1603 başvuru yapıldı
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        Rize Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) 2023'te muhtelif sebeplerle 1603 başvuru yapıldı.

        Valilikten alınan bilgiye göre, il genelinde konutları etkileyen heyelanlarla ilgili 1250, fırtınayla ilgili de 353 olmak üzere toplam 1603 başvuru yapıldı.

        AFAD ekiplerinin saha incelemesi sonucunda heyelanla ilgili 335, fırtınanın neden olduğu çatı hasarlarına ilişkin de 353 olmak üzere 688 başvuru değerlendirmeye alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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