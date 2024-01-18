Rize'de 2023'te AFAD'a 1603 başvuru yapıldı

Rize Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) 2023'te muhtelif sebeplerle 1603 başvuru yapıldı.

Valilikten alınan bilgiye göre, il genelinde konutları etkileyen heyelanlarla ilgili 1250, fırtınayla ilgili de 353 olmak üzere toplam 1603 başvuru yapıldı.

AFAD ekiplerinin saha incelemesi sonucunda heyelanla ilgili 335, fırtınanın neden olduğu çatı hasarlarına ilişkin de 353 olmak üzere 688 başvuru değerlendirmeye alındı.