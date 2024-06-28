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        Rize'de 3 öğrenci LGS sınavından tam puan aldı

        Rize'de 3 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 17:51 Güncelleme: 28.06.2024 - 17:51
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        Rize'de 3 öğrenci LGS sınavından tam puan aldı
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        Rize'de 3 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan aldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Rize'den sınava 2 bin 651 öğrencinin girdiği, 2024 LGS puan ortalamasının 315,34 olduğu belirtildi.

        Sınav sonuçlarında 3 öğrencinin 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer bulduğu vurgulanan açıklamada, "LGS kapsamında yapılan merkezi sınav verilerine göre 2024 yılında doğru cevap ortalamamız Türkçe testinde 10,75, Matematik testinde 6,93, Fen Bilimleri testinde10,08, İnkılap Tarihi testinde 5,41, Din Kültürü testinde 6,53 ve Yabancı Dil testinde 5,41 olmuştur." ifadelerine yer verildi.

        Yıl boyunca öğrenci ve öğretmenlerin yoğun sınav sürecinde sorumluluk üstlendiğine dikkat çekilen açıklamada, "Zorlu süreci başarıyla ve sabırla yürüterek yeni başlangıçların eşiğine ulaşan sevgili öğrencilerimize eğitim hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarının eksik olmamasını temenni ederiz." denildi.

        Açıklamada, derece alan öğrencilere Rize'yi tercih etmeleri halinde 10 bin ile 20 bin lira arasında para ödülü verileceği de kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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