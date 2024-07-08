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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize'de konuştu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, şehir hastanelerinin Türkiye'nin hem gururu hem de sağlık hizmetlerinin odağı olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 17:02 Güncelleme: 08.07.2024 - 17:02
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize'de konuştu:
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, şehir hastanelerinin Türkiye'nin hem gururu hem de sağlık hizmetlerinin odağı olduğunu söyledi.

        Memişoğlu, çeşitli programlar için geldiği Rize'de, Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu ve İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe ile Devlet Hastanesini ziyaret etti.

        Daha sonra Gündoğdu Mahallesi'nde yapımı süren şehir hastanesi inşaatına giden Memişoğlu, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

        Memişoğlu, inceleme sonrası gazetecilere, yakın zamanda inşaat faaliyetinin daha aktif hale geleceğini belirtti.

        Türkiye'nin, önde gelen sağlık hizmeti sunan ülkelerden olduğuna işaret eden Memişoğlu, "Altyapısını da insan gücü ile daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehir hastaneleri Türkiye'nin hem gururu hem de sağlık hizmetlerinin odağı. Çok önemsiyoruz." diye konuştu.

        Memişoğlu, bazı illerde yaşanan sel olaylarına değinerek, "Hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. UMKE ve ilk yardım ekiplerimiz orada. Her türlü yardımı ve desteği veriyor. Allah bir daha milletimize böyle acılar yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

        Rize'nin sağlık alanında Karadeniz'in önemli şehirlerinden olacağını dile getiren Memişoğlu, şehir hastanesinin en yakın zamanda hizmete sokulması için çalışacaklarını kaydetti.

        Bakan Memişoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesini de ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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