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        Çaykur Didi Stadı yeni sezona hazırlanıyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un maçlarını oynadığı Çaykur Didi Stadı'nın zemini sezon öncesi yenileniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 16:49 Güncelleme: 01.08.2024 - 16:53
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        Çaykur Didi Stadı yeni sezona hazırlanıyor
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un maçlarını oynadığı Çaykur Didi Stadı'nın zemini sezon öncesi yenileniyor.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 20 Mayıs'ta başlanan stat zemini yenileme çalışmalarının bir hafta içerisinde tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

        Açıklamada, "Alttan ısıtma, vakumlu su tahliye ve havalandırma sistemiyle birlikte yenilenen, hibrit zemine kavuşan Çaykur Didi Stadı, 12 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla yeni sezona 'merhaba' diyecek." ifadelerine yer verildi.

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