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        Boş dairede çıkan yangın, söndürüldü

        RİZE'de 4 katlı apartmanın giriş katında boş dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 11:53 Güncelleme: 02.02.2025 - 11:55
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        Boş dairede çıkan yangın, söndürüldü
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        RİZE'de 4 katlı apartmanın giriş katında boş dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Tophane Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde 4 katlı apartmanın giriş katında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekibine bildirip, binada oturanları uyandırdı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri apartman tahliye edip, yangını kısa sürede söndürdü.

        Apartmanda oturan Kemal Baltacı, Bolu’daki otel yangınından sonra insanların daha tedirgin olduğunu ifade ederek, "Geçen günlerde aracım yanmıştı. Bu sabah da kaldığımız apartman yanmaya başladı. O an 'Bolu'daki yangını mı yaşamaya başladık' diye düşündüm. Yangına müdahale etmek bile aklıma gelmedi. Eskiden yangınlara su tutarak, söndürürdük şimdi insanlarımız balkonlara çıkmaya başladı. En ufak bir yangında insanlar paniğe kapılıyor. Allah bu durumu kimseye yaşatmasın. İçeride odunluk vardı; çok şükür yangın büyümedi. Yangın buradan geçen birinin attığı izmarit sonucu veya elektrik panosunda çıkmış olabilir" dedi.

        Yangınının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
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