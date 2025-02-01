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        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın İstanbul'da Fenerbahçe ile mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 12:17 Güncelleme: 01.02.2025 - 12:17
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        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın İstanbul'da Fenerbahçe ile mücadele edecek.

        Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek.

        Ligde geçen hafta sahasında Adana Demirspor'u 3-2 yenen Rize temsilcisi, 27 puan ile 8. sırada bulunuyor.

        Karadeniz ekibinde kart cezalısı Muhammet Taha Şahin ve Alikulov, yarınki maçta forma giyemeyecek.

        Ligdeki son maçında Göztepe'yi 3-2 yenen Fenerbahçe, 48 puanla ikinci sırada yer alıyor.

        Çaykur Rizespor, ligin ilk devresinde sahasında rakibine 5-0 yenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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