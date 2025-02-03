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        Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, TFF'ye çağrıda bulundu:

        Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, "TFF'nin toparlanma sürecine girmesi umulurken, federasyonumuz her hafta ortaya çıkan kaosların önüne geçmek için daha ne bekliyor? Açık açık görülüyor ki, birileri bozuk düzenden yararlanmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 00:32 Güncelleme: 03.02.2025 - 00:32
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        Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, TFF'ye çağrıda bulundu:
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        Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, "TFF'nin toparlanma sürecine girmesi umulurken, federasyonumuz her hafta ortaya çıkan kaosların önüne geçmek için daha ne bekliyor? Açık açık görülüyor ki, birileri bozuk düzenden yararlanmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

        Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, bugün oynadıkları Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında sahada yaşananların "Türk futbolu adına tarihe kara bir gece" olarak not düşeceğini belirtti.

        Çaykur Rizespor Kulübü Futbol Takımı'nın bugün sahadan çekilmediyse bunun sebebinin Türk futbolunun dünya genelinde itibarının zedelenmemesi olduğunu vurgulayan Turgut, şöyle devam etti:

        "Çaykur Rizespor Kulübü için birilerinin kirli bir senaryo peşinde koştuğunun farkındayız. Son 5 sezon içerisinde Rizespor aleyhinde akıl almaz kararlar verildi. Belli ki birileri Rizespor üzerinde oyunlar kurmaya çalışıyor. Çaykur Rizespor Kulübü olarak çıkıp yüzlerine haykırmıyorsak Türk futbolunun geleceği içindir. Ama artık yeter, emeğimizin çalınmasına izin vermeyeceğiz. Bugün sahada maç yöneten hakemin akşam yatağında nasıl uyuyacağını merak ediyoruz. Bu gece bir şehrin, bir camianın kıymetlisi olan Rizespor'un hakkıyla galip gelmesine izin verilmemiştir."

        Türkiye Futbol Federasyonuna çağrıda bulunan Turgut, şunları kaydetti:

        "Artık bu duruma acil müdahale edilmelidir. Biz uzun zamandır futbolda adaletin sağlanmasından ve güvenin yeniden tesis edilmesinden yanayız. Biz spor ahlakıyla davranmaya devam ettikçe maalesef ahlaksızlar sınır tanımamaya devam ediyor. TFF'nin toparlanma sürecine girmesi umulurken, federasyonumuz her hafta ortaya çıkan kaosların önüne geçmek için daha ne bekliyor? Açık açık görülüyor ki birileri bozuk düzenden yararlanmaya çalışıyor. Bütün futbol paydaşlarına çağrıda bulunuyoruz. Elbirliğiyle bu düzensizliği ortadan kaldırmalıyız. Bazı hakemlerin çifte standart uygulaması Türk hakemlik camiasına yapılan en büyük düşmanlıktır. Belki bir şeyleri düzeltir diye umut bağladığımız yabancı VAR hakemliği uygulaması da bu kara gecede sınıfta kalmıştır. Her hafta, sahalarda ilk kez görülmüş uygulamaları Rizespor maçlarında görüyoruz. Eğer Rizespor bu akşam yenik duruma düşmeseydi belki 8 kişi, o da yetmezse 7 kişi bırakılacaktı."

        Merkez Hakem Kuruluna seslenen Turgut, 'Bizden ne istiyoruz?, tekrar soruyoruz. 'Bizimle ne alıp veremediğiniz VAR?' Sadece büyük Rizespor ailesi değil Türk spor kamuoyu da bu akşam sahada yaşananlardan rahatsızlık duyuyor. Haftaya nasıl absürt kararlarla karşılaşacağımıza hayal bile edemiyoruz. Sahada amacı adalet dağıtmak olmayan hakemlere sesleniyoruz. Sabrımızı sınamayın, emeğimizi çalmayın. Yeter artık durun" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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