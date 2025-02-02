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        Rize'de bir binanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü

        Rize'de 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 10:48 Güncelleme: 02.02.2025 - 11:01
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        Rize'de bir binanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü
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        Rize'de 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü.

        Merkeze bağlı Tophane Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Binada yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Bina sakinlerinden Kemal Baltacı, gazetecilere, sabah saatlerinde çıkan yangınla panik yaşadıklarını söyledi.

        Baltacı, "Eskiden yangınları söndürürdük şimdi insanlarımız balkonlara çıkmaya başladı. En ufak bir yangında insanlar paniğe kapılıyor. Allah bu durumu kimseye yaşatmasın." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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