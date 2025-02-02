Rize'de bir binanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü
Rize'de 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü.
Rize'de 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü.
Merkeze bağlı Tophane Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Binada yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bina sakinlerinden Kemal Baltacı, gazetecilere, sabah saatlerinde çıkan yangınla panik yaşadıklarını söyledi.
Baltacı, "Eskiden yangınları söndürürdük şimdi insanlarımız balkonlara çıkmaya başladı. En ufak bir yangında insanlar paniğe kapılıyor. Allah bu durumu kimseye yaşatmasın." dedi.
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