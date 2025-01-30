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        Rize'de anız ateşi ormana sıçradı

        RİZE'nin Pazar ilçesi Ortaırmak köyünde anız ateşi ormana sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 22:30 Güncelleme: 30.01.2025 - 22:35
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        Rize'de anız ateşi ormana sıçradı
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        RİZE’nin Pazar ilçesi Ortaırmak köyünde anız ateşi ormana sıçradı. Yerleşim yerinden uzaktaki yangına itfaiye ekipleri ulaşmaya çalışıyor.

        İlçeye bağlı Ortaırmak köyünde öğle saatlerinde başlayan anız ateşi, rüzgarın da etkisiyle yakındaki ormana sıçradı. Duman ve ateşi gören köylülerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınamazken, ihbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerinden uzaktaki yangına ulaşmak için ekipler, sarp ve engebeli arazide çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan ormanlık alandaki yangın köy merkezinden vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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