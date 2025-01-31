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        Rize'de anız yangını ormana sıçradı; 15 dönüm alan zarar gördü

        RİZE'ninPazar ilçesi Ortaırmak köyünde çıkan anız yangını, ormana sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 09:56 Güncelleme: 31.01.2025 - 10:00
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        Rize'de anız yangını ormana sıçradı; 15 dönüm alan zarar gördü
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        RİZE'ninPazar ilçesi Ortaırmak köyünde çıkan anız yangını, ormana sıçradı. 8 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülürken, yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.

        Pazar ilçesi Ortaırmak köyünde dün öğle saatlerinde başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle yakındaki ormana sıçradı. Duman ve ateşi gören köylülerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınamazken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerinden uzaktaki yangına itfaiye ekipleri ulaşmakta zorlanırken, orman işçileri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülürken, yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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