Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Köyceğiz Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 36-34 yendi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Köyceğiz Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 36-34 yendi.
Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı 17-17 eşitlikle bitti.
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