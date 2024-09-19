Rize'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik insansız hava aracı, narkotik köpeği ve 72 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 12 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Aramalarda, 26,51 gram sentetik uyuşturucu, 0,57 gram esrar, 16 sentetik hap, 3 kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca fişeği ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.