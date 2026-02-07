Habertürk
        Rize Valisi Baydaş, dargın olan belediye başkanı ile muhtarı barıştırdı

        Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, bir yıldır dargın olan Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün ile muhtar Kadir Kaptan'ın barışmasına vesile oldu.

        07.02.2026 - 13:47
        Rize Valisi Baydaş, dargın olan belediye başkanı ile muhtarı barıştırdı
        Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, bir yıldır dargın olan Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün ile muhtar Kadir Kaptan'ın barışmasına vesile oldu.

        Vali Baydaş, Ardeşen ilçesindeki Alparslan Ortaokulu Şehit Jandarma Komando Er Aydın Bodur Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya geldi, sorun ve talepleri dinledi.

        Belediye Başkanı Atagün, Vali Baydaş'a yaklaşık bir yıldır aralarında dargınlık bulunan Deniz Mahallesi Muhtarı Kadir Kaptan ile barışmak istediğini iletti.

        Küskünlük olmaması gerektiğini belirten Vali Baydaş, muhtar Kaptan'ı kürsüye davet etti.

        Belediye Başkanı Atagün ve Kaptan sarılarak barıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

