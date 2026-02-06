Habertürk
        Çaykur Rizespor, Frantzdy Pierrot'u renklerine bağladı

        Çaykur Rizespor, Frantzdy Pierrot'u renklerine bağladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Haitili santrafor Frantzdy Pierrot'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

        Giriş: 06.02.2026 - 21:22 Güncelleme: 06.02.2026 - 21:22
        Çaykur Rizespor, Frantzdy Pierrot'u renklerine bağladı
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Haitili santrafor Frantzdy Pierrot'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

        Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamaya göre Yunanistan Süper Lig ekibi AEK'de forma giyen ve anlaşmaya varılmasının ardından Türkiye'ye gelen Pierrot, Acıbadem Fulya Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.


        Sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından 30 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı aktarılan açıklamada, "Haiti A Milli Takımı'nda 47 maçta 33 gol atan 1,94 metre boyundaki deneyimli forvet, bu sezon AEK formasıyla 21 maçta 4 gol attı. Yeni transferimiz Frantzdy Pierrot'a 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

