Rize'de "Aşk Neyledi Yunus" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Rize'de, Anadolu Üniversitesi Tiyatro Anadolu tarafından "Aşk Neyledi Yunus" adlı oyun sahnelendi.



Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Öğretim Üyesi, Tiyatro Anadolu Genel Sanat Yönetmeni Süleyman Karaahmet ve Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilara Çelik'in rol aldığı oyun, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde beğeniye sunuldu.





Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nebi Gümüş, öğrenciler ve akademisyenlerin de izlediği oyunun ardından Karaahmet ve Çelik'e plaket verdi.





Süleyman Karaahmet, oyun sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Tiyatro Anadolu'nun 1999'dan itibaren perdelerini düzenli olarak açtığını söyledi.



Salgın gibi zorunlu durumlar hariç haftanın 4 günü seyirciyle buluştuklarını belirten Karaahmet, perdeyi daima açma temennisinde bulundu.



"Aşk Neyledi Yunus" adlı oyunun kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Karaahmet, kampüslerinin adının da Yunus Emre Kampüsü olduğunu dile getirdi.



Karaahmet, Yunus Emre'nin felsefesini çok evrensel bir kaynak olarak düşündüklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Anadolu Üniversitesi de çok evrensel bir üniversite. Tabiri caizse biz kampüsümüze pek sığamıyoruz. Açık öğretimle Türkiye'de en ücra noktaya, oradan Avrupa'ya, dünyaya açılan bir eğitim yapımız var. Türkçe programlarıyla da Anadolu Üniversitesinin evrenselliğini Yunus Emre'nin evrenselliği ile paralel gördüğüm için biraz daha yakın hissediyoruz. O yüzden de geçen yıl Yunus Emre'yi Anma Haftası'nda ilk prömiyerimizi yaptık. Yaklaşık bir yılı tamamlayacak oyunumuz. İlgiye, gidişata göre de inşallah uzunca bir süre oynayacağız gibi görünüyor Yunus'u."



Hazirana kadar Anadolu turnesinde olacaklarını ifade eden Karaahmet, "Bu turnede birçok ile gitmek, oyunlarımızı oynamak, hem Tiyatro Anadolu'yu hem de üniversitemizi tanıtmak istiyoruz. Üç oyunumuz var, Yunus onlardan biri. İlk olarak Rize'den başladık. O da bizi çok mutlu etti. Burada çok güzel karşılandık. Bize uğur getireceğine inanıyorum, güzel bir turne başlangıç etabı olacak bence." dedi.



Oyundaki eserleri seslendiren Dilara Çelik ise "Aşk Neyledi Yunus programında tamamen kendi kültürümüzü, özümüzü yansıtıyoruz." diye konuştu.

