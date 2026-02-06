Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Rize'de geçen ay 356 sürücüye ceza uygulandı

        Rize'de, trafik ekiplerince 1-31 Ocak tarihleri arasında yapılan denetimlerde 356 sürücü hakkında cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 10:58 Güncelleme: 06.02.2026 - 10:58
        Rize'de geçen ay 356 sürücüye ceza uygulandı
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik ekipleri kent genelinde kamu huzurunu bozan araç sürücülerine yönelik denetimlere devam ediyor.


        Ekipler, geçen ay il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde yüksek sesle müzik dinleyen, modifiyeli-abartı egzozlu ve renkli ışıklı araç kullanan 356 otomobil ve motosiklet sürücüsü hakkında cezai işlem uyguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

