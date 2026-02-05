Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Rize'de uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        Rize'nin Güneysu ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 15:58 Güncelleme: 05.02.2026 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rize'nin Güneysu ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Ahmet Ziya Mercan idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Adacami Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Mercan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı
        Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı
        Yusuf Ziya Alim: "2025 yılında 160 bin ton da kuru çay olarak üretim yapıld...
        Yusuf Ziya Alim: "2025 yılında 160 bin ton da kuru çay olarak üretim yapıld...
        Servis minibüsü ile Tofaş otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Servis minibüsü ile Tofaş otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        "Yeşilay Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası"nın Türkiye etabı tamamlandı
        "Yeşilay Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası"nın Türkiye etabı tamamlandı
        Rize'de kamyonet dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
        Rize'de kamyonet dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig