Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 21. haftasında Rize Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u 28-25 yendi.
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 21. haftasında Rize Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u 28-25 yendi.
Yenişehir Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 16-11 önde kapattı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Rize Belediyespor, sahadan 28-25 galip ayrıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.