Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Burak Demirkıran, Murat Şener, Emrah Türkyılmaz
Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin (Dk.46 Hojer), Sagnan, Emir Ortakaya, Mithat Pala, Taylan Antalyalı (Dk.67 Laçı), Buljubasic (Dk.84 Olawoyın), Zeqiri (Dk.67 Mihaila), Mebude, Emrecan Bulut (Dk.77 Sowe), Halil Dervişoğlu
Beyoğlu Yeni Çarşı: Beytullah Buğra İpek, Batuhan Ekinci (Dk.79 Muhammet Emir Terzi), Recep Efe Koçak, Burak Yamaç, Murat Arda Ayhan, Sedat Komi (Dk.79 Ali Eren İyican), Eren Büyükbaş (Dk.56 Mustafa Kaçan), Alperen Yılmaz (Dk.86 Arda Çeşmebaşı), Alhan Kurtoğlu, Göktan Işılak, Emre Can Yeşilöz (Dk.86 Muhammet Emir Terzi)
Goller: Dk.7 Alhan Kurtoğlu (Beyoğlu Yeni Çarşı), Dk.55 Taylan Antalyalı (Penaltıdan Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Burak Yamaç, Dk. 33 Göktan Işılak, Dk. 60 Beytullah Buğra İpek, Dk. 90 Recep Efe Koçak (Beyoğlu Yeni Çarşı), Dk.13 Halil Dervişoğlu (Çaykur Rizespor)
RİZE
