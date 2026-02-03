Habertürk
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 20:22 Güncelleme: 03.02.2026 - 20:22
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Burak Demirkıran, Murat Şener, Emrah Türkyılmaz

        Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin (Dk.46 Hojer), Sagnan, Emir Ortakaya, Mithat Pala, Taylan Antalyalı (Dk.67 Laçı), Buljubasic (Dk.84 Olawoyın), Zeqiri (Dk.67 Mihaila), Mebude, Emrecan Bulut (Dk.77 Sowe), Halil Dervişoğlu

        Beyoğlu Yeni Çarşı: Beytullah Buğra İpek, Batuhan Ekinci (Dk.79 Muhammet Emir Terzi), Recep Efe Koçak, Burak Yamaç, Murat Arda Ayhan, Sedat Komi (Dk.79 Ali Eren İyican), Eren Büyükbaş (Dk.56 Mustafa Kaçan), Alperen Yılmaz (Dk.86 Arda Çeşmebaşı), Alhan Kurtoğlu, Göktan Işılak, Emre Can Yeşilöz (Dk.86 Muhammet Emir Terzi)

        Goller: Dk.7 Alhan Kurtoğlu (Beyoğlu Yeni Çarşı), Dk.55 Taylan Antalyalı (Penaltıdan Çaykur Rizespor)

        Sarı kartlar: Dk. 11 Burak Yamaç, Dk. 33 Göktan Işılak, Dk. 60 Beytullah Buğra İpek, Dk. 90 Recep Efe Koçak (Beyoğlu Yeni Çarşı), Dk.13 Halil Dervişoğlu (Çaykur Rizespor)




        RİZE

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

