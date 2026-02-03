Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Rize'de konuştu:

        HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, ÇAYKUR'daki mevsimlik işçilerle ilgili, "Arkadaşlarımızın kamuda veya herhangi bir yerde çalışabilmeleri için hizmet akdinin askıda olduğu sürelerde 'çalışamazlar' meselesini çözmemiz gerekiyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 15:46 Güncelleme: 03.02.2026 - 15:46
        HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Rize'de konuştu:
        HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, ÇAYKUR'daki mevsimlik işçilerle ilgili, "Arkadaşlarımızın kamuda veya herhangi bir yerde çalışabilmeleri için hizmet akdinin askıda olduğu sürelerde 'çalışamazlar' meselesini çözmemiz gerekiyor." dedi.

        Arslan, ÖZ Gıda İş Sendikası Doğu Karadeniz Rize Şube Başkanlığını ziyaretinde, ÇAYKUR'da ilk örgütlenmeye başladıklarında işçilerin çalışma sürelerini artırma konusunda bir mücadele içerisinde olduklarını söyledi.

        ÇAYKUR'da kadrolu işçiler dışındakilerin 6 aydan fazla çalışamadığını belirten Arslan, "Bu arkadaşlarımızın 6 aydan fazla çalışmalarının önündeki engeller nedir? Bize söylediler, 'İşte kampanya bu kadar sürüyor. Biz bu arkadaşları nerede çalıştıracağız?' Biz de 'Kamuda çalıştırın' diyoruz." ifadelerini kullandı.

        Arslan, kampanya dönemi bittikten sonra işçilerin kamu kurumlarında çalıştırılabileceğini önerdiklerini vurgulayarak, "ÇAYKUR'un mevcut yapısı nedeniyle 6 aydan fazla burada arkadaşlar çalışamazlar. O zaman Artvin'den başlayarak Rize ve Trabzon'daki kamu kurumlarında arkadaşlarımız sosyal güvenlik haklarını sekteye uğratmayacak şekilde, imzaladığımız toplu iş sözleşmesine uygun şekilde çalıştırılabilir." diye konuştu.

        Bu çalışma modeli için bir mevzuat değişikliğine ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

        "Arkadaşlarımızın kamuda veya herhangi bir yerde çalışabilmeleri için hizmet akdinin askıda olduğu sürelerde 'çalışamazlar' meselesini çözmemiz gerekiyor. Bunu siyasetçilerle de görüştük. Bunu çözersek kamuda arkadaşlarımız çalıştırılabilir. İkinci önerimiz, işsizlik ödeneğinin finansmanını işçilerle, işverenler sağlıyor. Yani biz her ay ücretlerimizden işsizlik ödeneğine ödeme yapıyoruz. ÇAYKUR'daki arkadaşlarımız da yapıyor ama asla ÇAYKUR'daki mevsimlik arkadaşlarımız işsizlik ödeneklerinden yararlanamıyorlar. Neden? Mevzuattan kaynaklı. Bunu değiştirelim. Arkadaşlarımız en azından o sürelerde işsizlik ödeneğinden belli bir ücreti almaya devam etsinler."

        Arslan, mevsimlik işçilerin 12 ay çalışabilecekleri model oluşturmaya gayret ettiklerini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Ordu, Trabzon, Giresun'da bir dönem FİSKOBİRLİK bölgenin en güçlü kuruluşuydu. FİSKOBİRLİK bugün kayboldu. Fındık özel sektörün eline geçti. Dolayısıyla ÇAYKUR'u uzun süre tartıştılar. Bu kurum ayakta kalıyorsa gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda büyük bir iradesi var ve kararlılığı devam ediyor. Yoksa ÇAYKUR'u da yok etmek isteyen bir kısım lobiler var. Bu lobilerin arkasında özel şirketler, uluslararası şirketler var. Onun için ÇAYKUR'un varlığı bizim için kıymetli. Çünkü burası bizim geleceğimiz, ekmeğimiz, aşımız."

        ÇAYKUR'un misyonunun önemli olduğuna işaret eden Arslan, "Bu kuruma sahip çıkacağız, bu kurumu burada daha da güçlü hale getireceğiz. Elbette ki özel sektör de olacak. Hiç itirazımız yok ama ÇAYKUR olmazsa, bütün bunlar piyasanın eline devredilirse buranın yıkımı olur. Biz fındıkta bunu gördük. Burada bir ikinci yıkımı Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi koruyor. Bizim açımızdan Sayın Cumhurbaşkanım ÇAYKUR için güvence sayılır." dedi.

        Arslan, zorlukları aşabilecek bir noktada olduklarını belirterek, "Onun için 'tam zamanı' diyoruz bu sorunların çözülmesi için." dedi.

        Arslan, açıklamasının ardından HAK-İŞ Rize İl Başkanı ve ÖZ Gıda İş Sendikası Doğu Karadeniz Rize Şube Başkanı Fatih Kandemir ve üyelerle görüş alışverişinde bulundu.

