        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        ÇAYKUR cam şişe ve pet bardak su üretimi için hazırlıklarını tamamladı

        Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki su fabrikasında cam şişe ve pet bardak su üretimi için gereken hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 16:30 Güncelleme: 02.02.2026 - 16:30
        ÇAYKUR cam şişe ve pet bardak su üretimi için hazırlıklarını tamamladı
        Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki su fabrikasında cam şişe ve pet bardak su üretimi için gereken hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

        ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, 19 litrelik damacananın piyasaya çıkmasının ardından yoğun talep gördüğü belirtildi.

        Bu kapsamda şubatta 33 ve 75 cc ambalajlı iki farklı cam şişe su ürününün piyasaya sürülmesi için gerekli çalışmaların tamamlandığı ifade edildi.

        Şimdiden yüklü miktarda sipariş alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Aylık tek vardiya sisteminde yaklaşık 1,5 milyon adet ve üç vardiya sisteminde 4,5 milyon adet civarında üretim gerçekleştirebilecek kapasitemiz mevcuttur. Cam şişenin algıdaki üstünlüğü, doğal mineral içerikli suyumuzun içerik avantajı ve ÇAYKUR markamızın güvencesi ile yeni ürünlerin piyasada kısa sürede kendi yerini edineceği düşüncesindeyiz."






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

