Karadeniz'de yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Bayburt'ta, yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı.



Trabzon'da il genelindeki 631 okulda 138 bin 921 öğrenci ve 12 bin 422 öğretmen, "Bayrak Sevgisi" temasıyla dersbaşı yaptı.



Ortahisar ilçesindeki Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu'nda düzenlenen törene, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sınıflarına geçen öğrenciler dersbaşı yaptı.



- Rize



Rize'de yarıyıl tatilinin ardından 285 okulda 55 bin 313 öğrenci ile 4 bin 844 öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığınca ikinci dönemin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağının duyurulması üzerine okullara ellerindeki Türk bayraklarıyla gitti.



Çay İlkokulu'nda düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatları doğrultusunda bu dönemin ilk derslerinde tüm okullarda "Bayrak Sevgisi" temasının işleneceğini söyledi.



Akmeşe, bayrağın insanları birbirleriyle kenetleştiren en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, "Dolayısıyla bu haftayı ilk dersten itibaren bayrak sevgisiyle taçlandıracağız. Eğitim öğretim dediğimiz büyük bir yolculuğun temeline bu değerlerimizi oturtmak zorundayız." dedi.



İlk ders, "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.



- Artvin



Artvin'de 157 okulda eğitim gören 22 bin 858 öğrenci, yarıyıl tatilinin sona ermesiyle dersbaşı yaptı.



Karadeniz Bakır İlkokulu'ndaki törende, "Bayrak Sevgisi" temasına yönelik şiirler okundu, marşlar söylendi.



Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, ikinci dönemin hayırlı olmasını temenni etti.



İkinci döneme ay yıldızlı bayrağın gölgesinde başladıklarını belirten Acar, bayrağın bağımsızlığın, vatan sevgisinin ve özgürlüğün simgesi olduğunu dile getirdi.



Yeni dönemin ilk dersinde ise "Bayrak Sevgisi" teması işlendi.



- Giresun



Giresun'da 408 okulda 65 bin 149 öğrenci ikinci döneme başladı.



İl Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, bazı okulları ziyaret ederek, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.



- Gümüşhane



Gümüşhane'de yarıyıl tatilinin ardından 191 okuldaki 18 bin 349 öğrenci ve 1521 öğretmen, "Bayrak Sevgisi" temasıyla dersbaşı yaptı.



İl Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, ziyaret ettiği okullarda öğretmen ve öğrencilerle görüştü.



- Ordu



Ordu'da yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.



İl genelindeki 574 okulda 122 bin 951 öğrenci ve 11 bin 324 öğretmen dersbaşı yaptı.



- Bayburt



Bayburt'ta 136 okulda 14 bin 103 öğrenci ve 1060 öğretmen dersbaşı yaptı.



"Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayan ikinci dönemde, öğrenciler okullarına Türk bayraklarıyla geldi.



Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen törenin ardından ilk ders, "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.



