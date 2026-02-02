Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri maçına hazır

        Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında yarın sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 20:53 Güncelleme: 02.02.2026 - 20:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri maçına hazır
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında yarın sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


        Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Taktik çalışmaların gerçekleştirildiği ve yaklaşık 45 dakika süren idman, yarı sahada oynanan maç ile sona erdi.

        Çaykur Rizespor ile Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri arasındaki karşılaşma yarın 18.00'de Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak.


        Karadeniz ekibinde, sakatlığı bulunan Husniddin Alikulov ve kırmızı kart cezalısı Loannis Papanikolaou bu maçta forma giyemeyecek.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Esenler'de iş yerinde yangın! 2 kişi öldü
        Esenler'de iş yerinde yangın! 2 kişi öldü
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        ÇAYKUR cam şişe ve pet bardak su üretimi için hazırlıklarını tamamladı
        ÇAYKUR cam şişe ve pet bardak su üretimi için hazırlıklarını tamamladı
        Dereye yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Dereye yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Altı tünel üstü park
        Altı tünel üstü park
        Karadeniz'de yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
        Karadeniz'de yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
        Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri maçının hazırlıkların...
        Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri maçının hazırlıkların...
        Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın SNX Türkiye etabı, final yarışlarıyla...
        Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın SNX Türkiye etabı, final yarışlarıyla...