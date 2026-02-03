Rize'de DSİ tarafından 23 yılda 118 tesis hizmete alındı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 23 yılda Rize'de 118 tesisin hizmete sunulduğunu bildirdi.





Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Rize'ye önemli su yatırımları kazandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:





"Son 23 yılda Rize'de 97 taşkın kontrol tesisi, 17 hidroelektrik santrali ve 4 içme suyu tesisi olmak üzere toplam 118 tesisi tamamlayarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu tesislerimizin toplam maliyet ise 38 milyar 564 milyon 631 bin 313 liradır."



Rize'de taşkınları kontrol altına almak için projeler üretildiğinin altını çizen Balta, "Son 23 yılda tamamlanan 97 taşkın koruma tesisi ile Rize şehir merkezi, 146 yerleşim yeri ve 13 bin 988 hektar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. İnşaat yatırım safhasında ise 59 taşkın koruma tesisi bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



Balta, taşkınlarla mücadelede önemli bir rol oynayan yenilikçi projelere ve taşkın erken uyarı sistemlerine ilişkin de şu bilgileri paylaştı:





"DSİ olarak bu konuda da adım attık ve pilot bölge seçtiğimiz Doğu Karadeniz'de Rize'de 35, Trabzon'da 34, Giresun'da 49, Gümüşhane'de 5 ve Bayburt'ta 2 olmak üzere toplam 125 taşkın erken uyarı sistemi kurarak işletmeye aldık. Şu anda bu sistemlerimizi aşırı yağışlarda aktif olarak kullanıyoruz. Aynı zamanda yapısal tedbirler kapsamında riskli derelerimize geçirgen tersip bentleri, moloz bariyerleri ve sel tırmıkları inşa ediyoruz. Doğu Karadeniz'de uyguladığımız ve aşırı yağışlarda başarıyla çalışan bu projelerimizi yurt genelinde de yaygınlaştırıyoruz."



Rize'de suyun enerjiye dönüştürülerek ülkenin enerji ihtiyacına yönelik önemli çalışmalar yapıldığını belirten Balta, "Kentte işletme halinde bulunan 17 HES tesisimizin kurulu gücü 343 MW, yıllık enerji üretimi ise 1,324 milyon kWh'dir." ifadesini kullandı.



Balta, Rize'de 2025'te 1,3 milyar lira maliyetli 15 taşkın koruma tesisini tamamlayarak milletin hizmetine sunduklarını kaydetti.



