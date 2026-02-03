Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        "Yeşilay Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası"nın Türkiye etabı Rize'de yapıldı

        Rize'nin Güneysu ilçesinde, "Yeşilay Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası"nın Türkiye etabı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 17:46 Güncelleme: 03.02.2026 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yeşilay Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası"nın Türkiye etabı Rize'de yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rize'nin Güneysu ilçesinde, "Yeşilay Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası"nın Türkiye etabı gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği, Yeşilay ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğiyle "Spor, bağımlılıklardan korur" sloganıyla 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda gerçekleştirilen etapta İsveç, Norveç, Finlandiya, Çekya, ABD ve İtalya'dan 7'si kadın 28 sporcu yarıştı.


        Yoğun kar örtüsüyle kaplı zorlu parkurdaki yarışlar, nefes kesen mücadeleye sahne oldu.

        Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi geçtiği yaylada hazırlanan 780 metrelik pistte sporcular performanslarını sergiledi.

        Teknik virajlar, dik rampalar ve atlayış noktaları yarışmacıların hem hız hem de denge becerilerini ortaya koydu.

        Şampiyona, yarın yapılacak final yarışları ile sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ASSAN soruşturmasında iddianame
        ASSAN soruşturmasında iddianame
        Kilise duvarındaki "Melek Meloni" İtalya'yı karıştırdı
        Kilise duvarındaki "Melek Meloni" İtalya'yı karıştırdı
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi

        Benzer Haberler

        Rize'de DSİ tarafından 23 yılda 118 tesis hizmete alındı
        Rize'de DSİ tarafından 23 yılda 118 tesis hizmete alındı
        HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Rize'de konuştu:
        HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Rize'de konuştu:
        Rize'de, 'insanlık ölmemiş' dedirten hareket Çektiği emekli maaşını sayarke...
        Rize'de, 'insanlık ölmemiş' dedirten hareket Çektiği emekli maaşını sayarke...
        Jandarma, Dünya Kar Motoru Şampiyonası'nda aldığı tedbirleri paylaştı
        Jandarma, Dünya Kar Motoru Şampiyonası'nda aldığı tedbirleri paylaştı
        Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri maçına hazır
        Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri maçına hazır
        ÇAYKUR cam şişe ve pet bardak su üretimi için hazırlıklarını tamamladı
        ÇAYKUR cam şişe ve pet bardak su üretimi için hazırlıklarını tamamladı