Rize'den kısa kısa

Rize'de, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle fotoğraf sergisi açıldı.



Sergi, kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün organizesinde gerçekleştirildi.



Kahramanmaraş merkezli depremler ve sonrasında yaşananlara dair fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezenlere, süreçle ilgili bilgilendirmeler yapıldı.



Sergide çocuklar için hazırlanan afet farkındalık el kitabı ve afetlerle ilgili boyama kitapları da dağıtıldı.





Öte yandan Şeyh Cami'de cuma namazı öncesi depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.



İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın da katıldığı programda Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.







