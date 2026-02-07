Çaykur Rizespor, yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Ozan Ergün yönetecek. Yeşil-mavili ekip, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 20 puanla 12'nci sırada bulunuyor. Çaykur Rizespor, ligin ilk devresindeki maçta deplasmanda rakibine 3-1 yenilmişti. Karadeniz temsilcisinde sakatlığı bulunan Alikulov, maçta forma giyemeyecek.

