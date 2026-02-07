Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 13:14 Güncelleme: 07.02.2026 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

        Çaykur Didi Stadı'nda 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Ozan Ergün yönetecek.

        Yeşil-mavili ekip, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 20 puanla 12'nci sırada bulunuyor.

        Çaykur Rizespor, ligin ilk devresindeki maçta deplasmanda rakibine 3-1 yenilmişti.

        Karadeniz temsilcisinde sakatlığı bulunan Alikulov, maçta forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        İspanya'dan sosyal medya patronlarına 5 önlem
        İspanya'dan sosyal medya patronlarına 5 önlem
        Servis ücretinin, menüye yansıtılmasına müsaade edilmeyecek
        Servis ücretinin, menüye yansıtılmasına müsaade edilmeyecek
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Üstünden dozer geçti!
        Üstünden dozer geçti!
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?

        Benzer Haberler

        Anadolu Üniversitesi tiyatroseverlere unutulmaz anlar yaşattı
        Anadolu Üniversitesi tiyatroseverlere unutulmaz anlar yaşattı
        Çaykur Rizespor, Haitili santrafor Frantzdy Pierrot'u kiralık olarak kadros...
        Çaykur Rizespor, Haitili santrafor Frantzdy Pierrot'u kiralık olarak kadros...
        Çaykur Rizespor, Frantzdy Pierrot'u renklerine bağladı
        Çaykur Rizespor, Frantzdy Pierrot'u renklerine bağladı
        Rize'de "Aşk Neyledi Yunus" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
        Rize'de "Aşk Neyledi Yunus" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
        Rize'den kısa kısa
        Rize'den kısa kısa
        Rize'de geçen ay 356 sürücüye ceza uygulandı
        Rize'de geçen ay 356 sürücüye ceza uygulandı