        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Ardventure Erkekler Hentbol Süper Ligi

        Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 22. haftasında Spor Toto, Güneysuspor'u 29-26 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 16:40 Güncelleme: 07.02.2026 - 16:44
        Ardventure Erkekler Hentbol Süper Ligi
        Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 22. haftasında Spor Toto, Güneysuspor'u 29-26 yendi.

        Yenişehir Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını konuk takım, 15-10 önde tamamladı.

        Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Spor Toto, karşılaşmadan 29-26 galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Haftanın Kitapları
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
