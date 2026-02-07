Ardventure Erkekler Hentbol Süper Ligi
Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 22. haftasında Spor Toto, Güneysuspor'u 29-26 yendi.
Yenişehir Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını konuk takım, 15-10 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Spor Toto, karşılaşmadan 29-26 galip ayrıldı.
