CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Tahsin Ocaklı ve aile üyeleri, taziyeleri kabul etti.

Ocaklı için Ardeşen Merkez Camisinde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Kaymakam Ferhat Altay, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı ve vatandaşlar katıldı.

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