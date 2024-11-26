Orta ve Doğu Karadeniz'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Rize, Giresun, Artvin, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve Ordu'da karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Rize'nin yüksek kesimlerinde iki gündür etkili olan kar yağışı sonucu Ardeşen'de 3, Çamlıhemşin'de 6 ve İkizdere'de 15 olmak üzere 24 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinin 39 personeli, söz konusu yolların açılması için 18 iş makinesiyle çalışmalarını devam ettiriyor.

Karayolları ekipleri, İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Tüneli bölgesinde ve Ayder Yaylası'nda ulaşımın aksamaması için yollarda tuzlama çalışması yürütüyor. - Giresun Giresun'da ise merkezde 3, Alucra'da 10, Bulancak'ta 2, Çamoluk'ta 6, Çanakçı'da 2, Dereli'de 26, Doğankent'te 1, Espiye'de 9, Keşap'ta 1, Şebinkarahisar'da 4 ve Yağlıdere'de 12 olmak üzere 76 köy yolu halen ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - Artvin Artvin'in yüksek kesimlerinde 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle merkezde 4, Yusufeli'nde 37, Arhavi'de 1, Ardanuç'ta 20, Şavşat'ta 14 olmak üzere 76 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor. - Trabzon Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 mahalleyle ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, Çaykara ilçesine bağlı Çayıroba Mahallesi ile Araklı ilçesindeki Bahçecik, Sulakyurt, Kayaiçi ve Erikli mahallelerinin yolları kar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

Ekiplerin kardan kapanan mahalle yollarını açma çalışmaları aralıksız devam ediyor. - Gümüşhane Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 86 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı 23, Kelkit ilçesinde 15, Köse ilçesinde 4, Kürtün ilçesinde 18, Şiran ilçesinde 6, Torul ilçesinde ise 20 olmak üzere toplam 86 köyün yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

Ekiplerce karla mücadele çalışmalarına devam edildiği kaydedildi. - Bayburt Birçok caddenin karla kaplı olduğu Bayburt kent merkezinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Belediye ekipleri, küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Kar kalınlığının yer yer 80 santimetreye ulaştığı kentte, bazı iş yeri ve araçlar çatılardan düşen kar kütleleri nedeniyle zarar gördü.

Genç Osman Mahallesi'nde market işleten Cabir Çelik, yoğun kar yağışı sonucu binaların çatısından kar kütlelerinin düştüğünü ve iş yerine zarar verdiğini söyledi. Öte yandan kar nedeniyle 9 köye ulaşımın sağlanamadığı, İl Özel İdaresinin 50 personel ve 35 iş makinesiyle çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. - Ordu

Ordu'nun orta ve yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan mahalle yolları açılıyor. Halen kapalı bulunan 15 mahalle yolunda 259 iş makinesi ve 615 personelle çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, hasta ve cenaze olan mahallelere öncelik veriliyor. Öte yandan Çatalpınar ilçesinde rahatsızlanan bir kişiyi sırtında taşıyan belediye personeli, 112 Acil Sağlık ekiplerine ulaştırdı.