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        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftasında Rize Belediyespor, sahasında Konya Büyükşehir Belediyespor'u 35-32 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 15:25 Güncelleme: 08.12.2024 - 15:25
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        Hentbol: Erkekler Süper Lig
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        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftasında Rize Belediyespor, sahasında Konya Büyükşehir Belediyespor'u 35-32 yendi.

        Güneysu Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, 21-16 önde tamamladı.

        İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Rize Belediyespor, karşılaşmadan 35-32 galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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