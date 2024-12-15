Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

"İlçemizdeki olumsuz hava koşulları nedeni ile 16.12.2024 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır."

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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