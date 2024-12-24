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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 10:51 Güncelleme: 24.12.2024 - 10:51
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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

        Şüphelilerin ev, üst ve araçlarındaki aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ve kubar esrar ile 10 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen diğer 3 zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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