Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Adliyeye sevk edilen diğer 3 zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin ev, üst ve araçlarındaki aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ve kubar esrar ile 10 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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