Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi.
Şüphelilerin ev, üst ve araçlarındaki aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ve kubar esrar ile 10 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen diğer 3 zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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