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        Beşiktaş kafilesi, Rize'ye geldi

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş, Rize'ye geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 18:39 Güncelleme: 02.01.2025 - 18:39
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        Beşiktaş kafilesi, Rize'ye geldi
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        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş, Rize'ye geldi.

        Özel uçakla Rize-Artvin Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi karşılayan taraftarlar, futbolculara tezahüratlarla destek verdi. Beşiktaş kafilesi, takım otobüsüyle kentte konaklayacağı otele geçti. Kafilede Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da yer aldı.

        Adalı, Havalimanı çıkışında gazetecilere, ilk maçı olduğunu belirterek, "İlk deplasman. İnşallah galibiyetle döneceğiz." dedi.

        Bir gazetecinin Sergen Yalçın sorusuna Adalı, "Hocamız başımızda. Gerektiği zaman onun bilgisini veririm." yanıtını verdi.

        Çaykur Didi Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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