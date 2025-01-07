Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı yaşanıyor

Kaçkar Dağları, helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" tutkunlarını ağırlıyor.

Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların, sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005'ten beri yapılıyor.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen heliski sporu, Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Turkey-Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi tarafından yürütülüyor. Bölgede teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından hafta sonu iki helikopterle başlayan faaliyete 23 kişi katıldı. Kar kalınlığının 1 metrenin üzerinde olduğu bölgede kayan heliski tutkunları için güvenlik en üst seviyede tutuluyor.