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        Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı yaşanıyor

        Kaçkar Dağları, helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" tutkunlarını ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 12:45 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:45
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        Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı yaşanıyor
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        Kaçkar Dağları, helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" tutkunlarını ağırlıyor.

        Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların, sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

        Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005'ten beri yapılıyor.

        Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen heliski sporu, Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Turkey-Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi tarafından yürütülüyor.

        Bölgede teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından hafta sonu iki helikopterle başlayan faaliyete 23 kişi katıldı.

        Kar kalınlığının 1 metrenin üzerinde olduğu bölgede kayan heliski tutkunları için güvenlik en üst seviyede tutuluyor.

        Nisanın ortasına kadar sürmesi beklenen faaliyet için bu sene 300'e yakın kişinin akredite olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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