Rize'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti

Rize Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Baş Müdürlüğü kargo birimine gelen kimliği henüz belirlenemeyen zanlı, çalışanlardan S.O. ve Ö.B'ye silahla ateş ederek kaçtı.

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