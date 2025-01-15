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        Rize'de aydınlatma direğine çarpan cipin sürücüsü yaralandı

        Rize'de aydınlatma direğine çarpan cipin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 17:25 Güncelleme: 15.01.2025 - 17:33
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        Rize'de aydınlatma direğine çarpan cipin sürücüsü yaralandı
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        Rize'de aydınlatma direğine çarpan cipin sürücüsü yaralandı.

        Resul K. idaresindeki 61 VU 182 plakalı cip, Rize-Güneysu Karayolu Akarsu mevkiinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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