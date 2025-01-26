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        Rize Devlet Hastanesinin yangın merdiveninin girişinin düzeltildiği bildirildi

        Rize İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Rize Devlet Hastanesinin yangın merdiveni girişinde gerekli düzeltmenin yapıldığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 15:41 Güncelleme: 26.01.2025 - 15:41
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        Rize Devlet Hastanesinin yangın merdiveninin girişinin düzeltildiği bildirildi
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        Rize İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Rize Devlet Hastanesinin yangın merdiveni girişinde gerekli düzeltmenin yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, hastanenin yangın merdiven girişlerinin kontrol edildiği kaydedilerek, "Bahse konu merdiven girişiyle ilgili gerekli düzeltme ivedi yapılmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Sosyal medyada, hastanedeki yangın merdivenlerine açılan kapıların, plastik kablo kanalları ile kapatıldığında dair paylaşımlar yapılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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