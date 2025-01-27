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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Rize'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 11:47 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:47
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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Rize'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik kentte operasyon düzenlendi.

        Şüphelilerin adreslerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanım aparatı, 1 hassas terazi ve 1 uyuşturucu madde öğütücüsü ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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