Çaykur Rizespor'dan Minchev, Polonya'nın Cracovia kulübüne transfer oldu
Tredyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, oyuncusu Martin Minchev'in Polonya'nın Cracovia Kulübü'ne transfer olduğunu duyurdu.
Tredyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, oyuncusu Martin Minchev'in Polonya’nın Cracovia Kulübü'ne transfer olduğunu duyurdu.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Polonya’nın Cracovia Kulübü'ne bonservis karşılığı transfer olan oyuncumuz Martin Minchev'e, takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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