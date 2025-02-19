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        Çaykur Rizespor'dan Minchev, Polonya'nın Cracovia kulübüne transfer oldu

        Tredyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, oyuncusu Martin Minchev'in Polonya'nın Cracovia Kulübü'ne transfer olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 23:01 Güncelleme: 19.02.2025 - 23:01
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        Çaykur Rizespor'dan Minchev, Polonya'nın Cracovia kulübüne transfer oldu
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        Tredyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, oyuncusu Martin Minchev'in Polonya’nın Cracovia Kulübü'ne transfer olduğunu duyurdu.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Polonya’nın Cracovia Kulübü'ne bonservis karşılığı transfer olan oyuncumuz Martin Minchev'e, takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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