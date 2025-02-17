Çaykur Rizespor - Galatasaray: 1-2
STAT:Çaykur DidiHAKEMLER: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Mustafa SavranlarÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Taha, Mocsi (Dk.
STAT:Çaykur Didi
HAKEMLER: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Taha, Mocsi (Dk.90+2 Jurecka), Alikulov, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin (Dk.90+1 Zeqiri), Akintola, Abdülkadir (Dk. 71 Ghezzal), Mithat (Dk. 79 Berkay), Sowe
GALATASARAY: Muslera, Cuesta (Dk. 46 Eren), Davinson, Abdulkerim, Frankowski, Torreira, Sara (Dk. 90+1 Kerem), Barış (Dk. 89 Kaan), Mertens (Dk.46 Sallai), Ahmed (Dk.60 Lemina), Osimhen
GOLLER: Dk. 47, Dk. 86 Osimhen, (Galatasaray)- Dk. 53 Ali Sowe (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Akintola, Mithat, Tarık, (Çaykur Rizespor) - Cuesta, Muslera (Galatasaray)
Süper Lig’in 24’üncü haftasında Çaykur Rizespor evinde Galatasaray’ı konuk etti. Mücadeleden Galatasaray 2-1 galip ayrıldı.
39’uncu dakikada savunmada topu kazanan Çaykur Rizesporlu Abdülkadir'in derinlemesine pasında, ceza sahasında topla buluşan Sowe’un doğrudan kaleye gönderdiği şutta top direkten döndü. Oyun alanına dönen topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.
41’inci dakikada Çaykur Rizespor’da Sowe’un pasıyla ceza sahasının sol kenarında topla buluşan Akintola’nın şutunda top az farkla auta çıktı.
43’üncü dakikada Çaykur Rizespor’da Hojer’in sol kanattan arka direğe havadan gönderdiği topa yükselip kafa vuran Abdülkadir'in şutunu kaleci Muslera kurtardı.
Karşılaşmanı ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
47’nci dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan Frankowski’nin ceza sahasına havadan gönderdiği pasında arka direkte yükselen Osimhen, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 0-1.
53’üncü dakikada Çaykur Rizespor skoru eşitledi. Sağ kanattan Akintola’nın sürükleyip yerden ceza sahasına gönderdiği pasında topa gelişene vuran Ali Sowe, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
61’inci dakikada Galatasaray’da Sara’nın ceza sahası önünden kaleye gönderdiği şutta top az farkla dışarı çıktı.
86’ncı dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Lemina’nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasına havadan gelen topa yükselip kafa ile vuran Osimhen, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.
Karşılaşma Galatasaray’ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.