Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor'dan "Galatasaray maçı için prim" açıklaması:

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, maç için özel prim uygulanacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 21:52 Güncelleme: 16.02.2025 - 21:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor'dan "Galatasaray maçı için prim" açıklaması:
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, maç için özel prim uygulanacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

        Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında kulüp başkanı İbrahim Turgut tarafından Galatasaray maçına özel prim uygulanacağı yönünde iddiaların olduğunu belirtti.

        Özel prim uygulamasının söz konusu olmadığını aktaran Bakır, şunları kaydetti:

        "Kulüp Başkanımız İbrahim Turgut öncülüğünde yönetim kurulumuz tarafından geçtiğimiz yıldan itibaren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına özel prim belirlenmekte ve uygulamaya konulmaktadır. Bu sezonda da bahse konu üç takım ile yapılan mücadeleye özgü prim ve bilet satışı sezon başında belirlenmiş ve uygulanmaktadır. Bahse konu mücadele ile ilgili özel prim açıklamaları gerçeği yansıtmadığı gibi kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlarda bulunan kişilerin tespiti ile birlikte yasal haklarımız saklı tutulmaktadır."

        Lig yarışında alt sıralardan uzaklaşmak ve üst sıralara tutunmak adına kazanmak zorunda oldukları zor bir mücadeleye çıkacaklarını kaydeden Bakır, "Bu mücadele öncesinde sarı kart cezalısı Varesanovic ve Samet Akaydin ile birlikte sakatlığı henüz tam olarak geçmeyen Eray Korkmaz dışında eksik oyuncumuz bulunmamaktadır. Taraftarımızdan ilk düdükten son düdüğe kadar takımlarını desteklemelerini bekliyoruz. Her ne şartta olursa olsun taraftarımızın desteği ile kazanmak adına sahada sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vali Gül'den sahte içki açıklaması
        Vali Gül'den sahte içki açıklaması
        Doktor tutuklandı!
        Doktor tutuklandı!
        Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!
        Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!
        Av tüfeğiyle ayaklarından vurup kaçtı!
        Av tüfeğiyle ayaklarından vurup kaçtı!
        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Aralıklı oruç ile 1 ayda kaç kilo verilir?
        Aralıklı oruç ile 1 ayda kaç kilo verilir?
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı

        Benzer Haberler

        Galatasaray kafilesi, Rize'de
        Galatasaray kafilesi, Rize'de
        Rize'de "17. Çamlıhemşin Kardan Adam Kış Festivali" sona erdi
        Rize'de "17. Çamlıhemşin Kardan Adam Kış Festivali" sona erdi
        Rize İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına Ahmet Bakoğlu seçildi
        Rize İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına Ahmet Bakoğlu seçildi
        'Beyaz gelinliğini' giyen Ayder'de kar güzelliği
        'Beyaz gelinliğini' giyen Ayder'de kar güzelliği
        Karadeniz ısındı, hamsi ve palamut azaldı
        Karadeniz ısındı, hamsi ve palamut azaldı
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Hentbol: Erkekler Süper Lig